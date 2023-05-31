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Clos du Bois – Chardonnay
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Apple blossom, ripe pear, and sweet lemon drop aromas are followed by toasty oak, spice, cream and bright, juicy flavors of ripe apple and pear.
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Bliss
Feliz
Richard S. - Verified buyer