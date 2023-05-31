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Clos du Bois Chardonnay 750ml Bottle

Clos du Bois – Chardonnay

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Apple blossom, ripe pear, and sweet lemon drop aromas are followed by toasty oak, spice, cream and bright, juicy flavors of ripe apple and pear.

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Ratings & Reviews

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4.92

13 Reviews
  • 6 months ago
    April O. - Verified buyer
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  • 7 months ago
    April O. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    April O. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    April O. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    April O. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    April O. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    April O. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    April O. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    April O. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    April O. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    April O. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    April O. - Verified buyer
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  • 3 years ago

    Bliss

    Feliz
    Richard S. - Verified buyer