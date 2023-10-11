Josh Cellars – Pinot Noir
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California. Aromas of cherry, strawberry, and spiced oak. Flavors of dark cherry and chocolate. 13% ABV
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Ratings & Reviews
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4.85
13 Reviews
- 1 month agoAngie B. - Verified buyer""
- 5 months agoLeah W. - Verified buyer""
- 1 year agoAlyssa M. - Verified buyer""
- 1 year agoBrittny M. - Verified buyer""
- 1 year agoAlexis K. - Verified buyer""
- 1 year agoJulie M. - Verified buyer""
- 1 year agoMariah B. - Verified buyer""
- 1 year agoAlexis K. - Verified buyer""
- 2 years ago
YumYumDana C. - Verified buyer
- 3 years ago
Love it!Love it!Hope D. - Verified buyer
- 3 years ago
My fav!A perfect red wine!Rosa C. - Verified buyer
- 3 years ago
Smooth and straightforwardConsistently goodAmanda M. - Verified buyer
You heard me. Totally awesome!You heard me. Totally awesome!CAChris A.