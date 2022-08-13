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Bota Box Pinot Noir 3L Box

Bota Box – Pinot Noir

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Bota Box Pinot Noir offers bright aromas of cherry, blackberry and cocoa. This medium-bodied Pinot Noir has plush flavors of strawberry and cherry with hints of soft, toasty oak, which lead into elegant mid-palate tannins and a clean finish.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.85

13 Reviews
  • 1 year ago
    Blake L. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Blake L. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Blake L. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Blake L. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Gabrielle B. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Blake L. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Brian W. - Verified buyer
  • 2 years ago
    T. R. - Verified buyer
  • 3 years ago

    iz ok

    Not best not worst
    Jesse P. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Quarantine wine

    Consistent and plentiful
    Ebby L. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great

    Great
    Maria S. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Always does the job.

    Hard to keep track of how much you’re drinking, but hey that’s why I like it.
    Embla S. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Delivery person was great

    Was glad we could do a contactless delivery.
    Elizabeth T. - Verified buyer