Bota Box – Pinot Noir
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Bota Box Pinot Noir offers bright aromas of cherry, blackberry and cocoa. This medium-bodied Pinot Noir has plush flavors of strawberry and cherry with hints of soft, toasty oak, which lead into elegant mid-palate tannins and a clean finish.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.85
13 Reviews
- 1 year agoBlake L. - Verified buyer
- 1 year agoBlake L. - Verified buyer
- 1 year agoBlake L. - Verified buyer
- 1 year agoBlake L. - Verified buyer
- 1 year agoGabrielle B. - Verified buyer""
- 1 year agoBlake L. - Verified buyer
- 1 year agoBrian W. - Verified buyer
- 2 years agoT. R. - Verified buyer
- 3 years ago
iz okNot best not worstJesse P. - Verified buyer
- 3 years ago
Quarantine wineConsistent and plentifulEbby L. - Verified buyer
- 3 years ago
GreatGreatMaria S. - Verified buyer
- 3 years ago
Always does the job.Hard to keep track of how much you’re drinking, but hey that’s why I like it.Embla S. - Verified buyer
- 3 years ago
Delivery person was greatWas glad we could do a contactless delivery.Elizabeth T. - Verified buyer