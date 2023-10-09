Whitehaven – Sauvignon Blanc
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The Whitehaven Sauvignon Blanc is focused and fine; shows grapefruit peel in the flavors; crisp aftertaste.
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4.90
21 Reviews
- 2 months agoKelly D. - Verified buyer""
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- 9 months agoKelly D. - Verified buyer""
- 9 months agoMarlon . - Verified buyer""
- 11 months agoKelly D. - Verified buyer""
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- 1 year agoKelly D. - Verified buyer""
- 1 year agoKelly D. - Verified buyer""
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