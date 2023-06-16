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Joel Gott Sauvignon Blanc 750ml Bottle

Joel Gott – Sauvignon Blanc

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Complex blend of exotic tropical fruit flavors like papaya, grapefruit, and guava. Strong on the aroma and acidity, well-balanced.
Tasting notes: Kiwi, Guava, Tropical Fruit, Passion Fruit

Pairs well with: Risotto, Salads, Shellfish, poultry, Pork, Goat Cheese, Grilled Fish, Feta, Ricotta, Fonatana, Jarlsberg

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.97

36 Reviews
  • 5 months ago
    Ashley B. - Verified buyer
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  • 5 months ago
    Ashley B. - Verified buyer
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  • 7 months ago
    Mikhaela . - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Daniela K. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Ashley B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
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  • 1 year ago
    Eufemia G. - Verified buyer
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  • 1 year ago

    Awesome service

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    Katie M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Fem G. - Verified buyer
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  • 1 year ago
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  • 1 year ago
    Eryn B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
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    Deborah L. - Verified buyer
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