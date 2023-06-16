Joel Gott – Sauvignon Blanc
|
Set delivery address to see local pricing
|Complex blend of exotic tropical fruit flavors like papaya, grapefruit, and guava. Strong on the aroma and acidity, well-balanced.
|Tasting notes: Kiwi, Guava, Tropical Fruit, Passion Fruit
|Pairs well with: Risotto, Salads, Shellfish, poultry, Pork, Goat Cheese, Grilled Fish, Feta, Ricotta, Fonatana, Jarlsberg
You May Also Like
Often Bought With
Ratings & Reviews
Ratings overview
4.97
36 Reviews
- 5 months agoAshley B. - Verified buyer""
- 5 months agoAshley B. - Verified buyer""
- 7 months agoMikhaela . - Verified buyer""
- 8 months agoDaniela K. - Verified buyer""
- 8 months agoAshley B. - Verified buyer""
- 1 year agoEufemia G. - Verified buyer""
- 1 year agoEufemia G. - Verified buyer""
- 1 year ago
Awesome serviceAmazing thank y’allKatie M. - Verified buyer""
- 1 year agoFem G. - Verified buyer""
- 1 year agoFem G. - Verified buyer""
- 1 year agoEryn B. - Verified buyer""
- 1 year agoEryn B. - Verified buyer""
- 1 year agoDeborah L. - Verified buyer
- 1 year agoDeborah L. - Verified buyer
- 1 year ago
FineFineDana M. - Verified buyer
- 1 year agoWaleed S. - Verified buyer
- 2 years agoWaleed S. - Verified buyer
- 2 years agoDeborah L. - Verified buyer
- 2 years agoDana M. - Verified buyer
- 2 years agoLauren T. - Verified buyer