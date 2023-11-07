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Hess Select – Sauvignon Blanc
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Shows real character in the ripe citrus, melon and lemongrass flavors, dryness and crisp acidity. 13.5% ABV
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1 month ago
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1 month ago
Lemuela T. - Verified buyer
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1 month ago
Lemuela T. - Verified buyer
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3 months ago
Lemuela T. - Verified buyer
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7 months ago
Lemuela T. - Verified buyer
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9 months ago
Lemuela T. - Verified buyer
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10 months ago
Lemuela T. - Verified buyer
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1 year ago
Lemuela T. - Verified buyer
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1 year ago
Lemuela T. - Verified buyer
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