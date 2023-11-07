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Hess Select Sauvignon Blanc 750ml Bottle

Hess Select – Sauvignon Blanc

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Shows real character in the ripe citrus, melon and lemongrass flavors, dryness and crisp acidity. 13.5% ABV

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.89

9 Reviews
  • 1 month ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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  • 1 month ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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  • 1 month ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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  • 3 months ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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  • 7 months ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Lemuela T. - Verified buyer
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