Bogle – Sauvignon Blanc
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Bogle's Sauvignon Blanc is pure and honest like that girl in the Tom Petty song. It's made using cold fermentation in stainless steel tanks, which prevents any other flavors from mixing with the wine, leaving you with crisp, zesty, acidic perfection an
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4.81
21 Reviews
- 1 week agoMikhaela . - Verified buyer""
- 10 months agoCynthia . - Verified buyer""
- 10 months agoCynthia . - Verified buyer""
- 10 months agoCynthia . - Verified buyer""
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- 3 years ago
Top notchLove itDino D. - Verified buyer