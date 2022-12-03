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Yellow Tail Pinot Grigio 750ml Bottle

Yellow Tail – Pinot Grigio

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Australia. Green apple and pear aromas followed by a clean, crisp and refreshing palate. 11.5% ABV

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Ratings & Reviews

Ratings overview

5.00

13 Reviews
  • 1 year ago
    Chuck M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Chris L. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Carolyn S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Brandi K. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Brandi K. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Brandi K. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Brandi K. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Ieva G. - Verified buyer
  • 2 years ago

    It was good

    It was good
    Dakota G. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Delicious

    Crisp light wine
    Audrey . - Verified buyer
  • 3 years ago

    Good for a cheap wine

    Great for wine on a budget!
    Hannah H. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great crisp taste but no too sweet

    I have tried 100 s of different wines . In the theory of different wines for different meals This one is universal- goes well with everything
    Heather H. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Good Pinot

    It’s my childhood wine
    Elyse O. - Verified buyer