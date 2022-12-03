Yellow Tail – Pinot Grigio
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Australia. Green apple and pear aromas followed by a clean, crisp and refreshing palate. 11.5% ABV
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Ratings & Reviews
Ratings overview
5.00
13 Reviews
- 1 year agoChuck M. - Verified buyer""
- 1 year agoChris L. - Verified buyer""
- 1 year agoCarolyn S. - Verified buyer""
- 1 year agoBrandi K. - Verified buyer
- 1 year agoBrandi K. - Verified buyer
- 1 year agoBrandi K. - Verified buyer
- 1 year agoBrandi K. - Verified buyer
- 1 year agoIeva G. - Verified buyer
- 2 years ago
It was goodIt was goodDakota G. - Verified buyer
- 3 years ago
DeliciousCrisp light wineAudrey . - Verified buyer
- 3 years ago
Good for a cheap wineGreat for wine on a budget!Hannah H. - Verified buyer
- 3 years ago
Great crisp taste but no too sweetI have tried 100 s of different wines . In the theory of different wines for different meals This one is universal- goes well with everythingHeather H. - Verified buyer
- 3 years ago
Good PinotIt’s my childhood wineElyse O. - Verified buyer