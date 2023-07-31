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Santa Margherita Pinot Grigio 750ml Bottle

Santa Margherita – Pinot Grigio

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Italy. Extra dry blend of pear, melon, lemon, lime and kiwi. 12% ABV
Tasting notes: Golden Apple, Tangy, Fresh Fruit

Pairs well with: Seafood Spaghetti, Sushi, Prosciutto, Hot Dogs, Chicken Compomare, Pasta with Cream Saucey, Stuffed Mushroom, Spicy Roasted Chickpeas

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Ratings & Reviews

Ratings overview

5.00

8 Reviews
  • 4 months ago
    Crystal . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Truman F. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Tanya s. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Tanya s. - Verified buyer
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  • 1 year ago

    Summer in a bottle!

    Crisp, refreshing and easy to drink when hot days are upon you!
    Emily G. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Monique M. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Perfect balance

    That’s why we buy over and over
    Sylvia . - Verified buyer

  • Perfect wine! And Saucey always delivers perfection!!!!

    Perfect wine! And Saucey always delivers perfection!!!!
    LJ
    Laurel J.