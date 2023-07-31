Santa Margherita – Pinot Grigio
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|Italy. Extra dry blend of pear, melon, lemon, lime and kiwi. 12% ABV
|Tasting notes: Golden Apple, Tangy, Fresh Fruit
|Pairs well with: Seafood Spaghetti, Sushi, Prosciutto, Hot Dogs, Chicken Compomare, Pasta with Cream Saucey, Stuffed Mushroom, Spicy Roasted Chickpeas
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Ratings & Reviews
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5.00
8 Reviews
- 4 months agoCrystal . - Verified buyer""
- 1 year agoTruman F. - Verified buyer""
- 1 year agoTanya s. - Verified buyer""
- 1 year agoTanya s. - Verified buyer""
- 1 year ago
Summer in a bottle!Crisp, refreshing and easy to drink when hot days are upon you!Emily G. - Verified buyer""
- 1 year agoMonique M. - Verified buyer
- 3 years ago
Perfect balanceThat’s why we buy over and overSylvia . - Verified buyer
Perfect wine! And Saucey always delivers perfection!!!!Perfect wine! And Saucey always delivers perfection!!!!LJLaurel J.