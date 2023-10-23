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Josh Cellars – Chardonnay
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Ripe tropical fruit aromas with a hint of citrus; melon and white peach flavors on the palate and delivers a nice fresh finish.
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1 month ago
April O. - Verified buyer
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Molly T. - Verified buyer
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9 months ago
Patti B. - Verified buyer
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10 months ago
Regina F. - Verified buyer
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10 months ago
Patti B. - Verified buyer
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1 year ago
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1 year ago
Shoushan A. - Verified buyer
1 year ago
Catelyn C. - Verified buyer
1 year ago
Catelyn C. - Verified buyer