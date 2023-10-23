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Josh Cellars Chardonnay 750ml Bottle

Josh Cellars – Chardonnay

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Ripe tropical fruit aromas with a hint of citrus; melon and white peach flavors on the palate and delivers a nice fresh finish.

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5.00

10 Reviews
  • 1 month ago
    April O. - Verified buyer
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  • 2 months ago
    April O. - Verified buyer
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  • 5 months ago
    Molly T. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Patti B. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Regina F. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Patti B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Charm M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Shoushan A. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Catelyn C. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Catelyn C. - Verified buyer