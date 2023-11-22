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Barefoot Chardonnay 750ml Bottle

Barefoot – Chardonnay

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California. Drips with peach honey and Fuji apple flavor with a sweet vanilla aroma. 13.0% ABV

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Ratings & Reviews

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4.81

16 Reviews
  • 2 weeks ago
    Dominique P. - Verified buyer
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  • 6 months ago
    Priscilla H. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Katherine l. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    NICKOLAS V. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Elizabeth W. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Katrina J. - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Margaret F. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Jai . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Holiday V. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Sharon G. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Elizabeth W. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Christine . - Verified buyer
  • 1 year ago
    Nisha J. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Don S. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Pretty good for the price

    Not too sweet yet fruity
    Jaden C. - Verified buyer
  • 3 years ago

    CNBC

    Fjdjf
    Katherine B. - Verified buyer