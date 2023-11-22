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California. Drips with peach honey and Fuji apple flavor with a sweet vanilla aroma. 13.0% ABV
Ratings & Reviews
Ratings overview
2 weeks ago
Dominique P. - Verified buyer
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6 months ago
Priscilla H. - Verified buyer
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8 months ago
Katherine l. - Verified buyer
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9 months ago
NICKOLAS V. - Verified buyer
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10 months ago
Elizabeth W. - Verified buyer
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10 months ago
Katrina J. - Verified buyer
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11 months ago
Margaret F. - Verified buyer
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1 year ago
1 year ago
Holiday V. - Verified buyer
1 year ago
Sharon G. - Verified buyer
1 year ago
Elizabeth W. - Verified buyer
1 year ago
Christine . - Verified buyer
1 year ago
Nisha J. - Verified buyer
1 year ago
3 years ago
Pretty good for the price
Not too sweet yet fruity
Jaden C. - Verified buyer
3 years ago
CNBC
Fjdjf
Katherine B. - Verified buyer