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Barefoot Chardonnay 1.5L Bottle

Barefoot – Chardonnay

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The versatile Barefoot Chardonnay is so well made for its category; ripe, soft, and easy-to-drink.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

5.00

9 Reviews
  • 8 months ago
    Charleston . - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Elizabeth B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Maxim B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Tammie H. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Samantha . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Kristina S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Sheilla B. - Verified buyer
  • 1 year ago

    PRICE BOOSTED UP FAR MORE THEN PROMOTION COSE

    Promotion code was not honored at all
    Cortiz T. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Good for mixing with la croix and day drinking

    Good for mixing with la croix and day drinking
    Holiday V. - Verified buyer