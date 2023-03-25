Barefoot – Chardonnay
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The versatile Barefoot Chardonnay is so well made for its category; ripe, soft, and easy-to-drink.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
5.00
9 Reviews
- 8 months agoCharleston . - Verified buyer""
- 9 months agoElizabeth B. - Verified buyer""
- 1 year agoMaxim B. - Verified buyer""
- 1 year agoTammie H. - Verified buyer""
- 1 year agoSamantha . - Verified buyer""
- 1 year agoKristina S. - Verified buyer""
- 1 year agoSheilla B. - Verified buyer
- 1 year ago
PRICE BOOSTED UP FAR MORE THEN PROMOTION COSEPromotion code was not honored at allCortiz T. - Verified buyer
- 2 years ago
Good for mixing with la croix and day drinkingGood for mixing with la croix and day drinkingHoliday V. - Verified buyer