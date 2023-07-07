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Josh Cellars Cabernet Sauvignon 750ml Bottle

Josh Cellars – Cabernet Sauvignon

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Flavors of dark cherry and ripe plum with hints of vanilla and cocoa. Complete with a long finish. 13.5% ABV

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.97

40 Reviews
  • 5 months ago
    Anjali R. - Verified buyer
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  • 6 months ago
    Jason . - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Katherine B. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Brian . - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Anjali R. - Verified buyer
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  • 10 months ago

    very smooth delicious thick red wine

    Love this one ! it’s always a sure bet. delicious wine !!!!
    Jen F. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    ASHLEY A. - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Josh M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Kristi S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Frank L. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Stephanie S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Stephanie S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Stephanie S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Stephanie S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Stephanie S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Kacie F. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Kacie F. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Tara B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Kacie F. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Kacie F. - Verified buyer