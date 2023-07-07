Josh Cellars – Cabernet Sauvignon
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Flavors of dark cherry and ripe plum with hints of vanilla and cocoa. Complete with a long finish. 13.5% ABV
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.97
40 Reviews
- 5 months agoAnjali R. - Verified buyer""
- 6 months agoJason . - Verified buyer""
- 8 months agoKatherine B. - Verified buyer""
- 8 months agoBrian . - Verified buyer""
- 8 months agoAnjali R. - Verified buyer""
- 10 months ago
very smooth delicious thick red wineLove this one ! it’s always a sure bet. delicious wine !!!!Jen F. - Verified buyer""
- 10 months agoASHLEY A. - Verified buyer""
- 11 months agoJosh M. - Verified buyer""
- 1 year agoKristi S. - Verified buyer""
- 1 year agoFrank L. - Verified buyer""
- 1 year agoStephanie S. - Verified buyer""
- 1 year agoStephanie S. - Verified buyer""
- 1 year agoStephanie S. - Verified buyer""
- 1 year agoStephanie S. - Verified buyer""
- 1 year agoStephanie S. - Verified buyer""
- 1 year agoKacie F. - Verified buyer
- 1 year agoKacie F. - Verified buyer
- 1 year agoTara B. - Verified buyer""
- 1 year agoKacie F. - Verified buyer
- 1 year agoKacie F. - Verified buyer