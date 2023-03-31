Joel Gott – 815 Cabernet Sauvignon
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California. Aromas of roasted blue fruit, cherry cola and sweet blackberry with hints of vanilla and graham cracker. 13.9% ABV
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Ratings & Reviews
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4.93
14 Reviews
- 8 months agoLandis H. - Verified buyer""
- 10 months ago
Pretty good CabGood cabJulie W. - Verified buyer""
- 1 year agoMichael T. - Verified buyer""
- 1 year agoChris . - Verified buyer""
- 1 year agoKevin F. - Verified buyer
- 1 year agoMark K. - Verified buyer
- 1 year agoJacob M. - Verified buyer
- 1 year agoJacob M. - Verified buyer
- 3 years ago
Great with a steakBoldMubaraka M. - Verified buyer
- 3 years ago
It’s good.It’s still good!Marty O. - Verified buyer
- 3 years ago
Nice!Full bodied!Marty O. - Verified buyer
- 3 years ago
Great wineGood value, great tasteKevin F. - Verified buyer
- 3 years ago
One of my favorite full-bodied redsSmooth as silkLacey B. - Verified buyer
- 3 years ago
Very tasty!Smooth and berry flavors.Marty O. - Verified buyer