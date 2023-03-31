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Joel Gott 815 Cabernet Sauvignon 750ml Bottle

Joel Gott – 815 Cabernet Sauvignon

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California. Aromas of roasted blue fruit, cherry cola and sweet blackberry with hints of vanilla and graham cracker. 13.9% ABV

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.93

14 Reviews
  • 8 months ago
    Landis H. - Verified buyer
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  • 10 months ago

    Pretty good Cab

    Good cab
    Julie W. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Michael T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Chris . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Kevin F. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Mark K. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Jacob M. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Jacob M. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great with a steak

    Bold
    Mubaraka M. - Verified buyer
  • 3 years ago

    It’s good.

    It’s still good!
    Marty O. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Nice!

    Full bodied!
    Marty O. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great wine

    Good value, great taste
    Kevin F. - Verified buyer
  • 3 years ago

    One of my favorite full-bodied reds

    Smooth as silk
    Lacey B. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Very tasty!

    Smooth and berry flavors.
    Marty O. - Verified buyer