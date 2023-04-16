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Bogle Cabernet Sauvignon 750ml Bottle

Bogle – Cabernet Sauvignon

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This complex cabernet sauvignon starts with strong berry flavors of blackberry, currant, and cherry, followed by subtle hints of spice, oak, and ginger, and finishes with a rich vanilla. Try a bottle with dinner tonight — Bogle pairs perfectly with beef, lamb, and poultry.
Tasting notes: Dried Cherry, Tobacco Leaf, Madagascar Vanilla, Plum, Dark Chocolate, Leather

Pairs well with: Rib-eye Steak, Blue Cheese Butter, Roasted Eggplant, Provolone Cheese, Dark Chocolate Mousse, Fresh Berries, Beef Teriyaki, lamb Curry, Beef Stew

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.79

24 Reviews
  • 7 months ago
    Barbara E. - Verified buyer
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  • 7 months ago
    Sophie G. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Kathleen . - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Eric S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Evan B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
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  • 1 year ago
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  • 1 year ago
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  • 1 year ago
    Kathleen . - Verified buyer
  • 1 year ago

    Bomb.com

    Love
    Carolyne M. - Verified buyer
  • 2 years ago
    Fahad S. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Nice

    It’s delicious
    Jackie . - Verified buyer
  • 3 years ago

    Never fails

    this is my go to wine. it’s a great every night Sipper. I drink it to wind down or I drink it to get drunk and watch the bachelorette. no weird aftertaste
    Sam ?. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Good

    It’s real smooth
    Breeda D. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Decent

    For the price point it’s a solid bottle of wine.
    Chad R. - Verified buyer
  • 3 years ago

    The smoothest sip out there

    Once you sip, you can’t stop sipping .
    Michael K. - Verified buyer