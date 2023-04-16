Bogle – Cabernet Sauvignon
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|This complex cabernet sauvignon starts with strong berry flavors of blackberry, currant, and cherry, followed by subtle hints of spice, oak, and ginger, and finishes with a rich vanilla. Try a bottle with dinner tonight — Bogle pairs perfectly with beef, lamb, and poultry.
|Tasting notes: Dried Cherry, Tobacco Leaf, Madagascar Vanilla, Plum, Dark Chocolate, Leather
|Pairs well with: Rib-eye Steak, Blue Cheese Butter, Roasted Eggplant, Provolone Cheese, Dark Chocolate Mousse, Fresh Berries, Beef Teriyaki, lamb Curry, Beef Stew
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4.79
24 Reviews
- 7 months agoBarbara E. - Verified buyer""
- 7 months agoSophie G. - Verified buyer""
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Bomb.comLoveCarolyne M. - Verified buyer
- 2 years agoFahad S. - Verified buyer
- 2 years ago
NiceIt’s deliciousJackie . - Verified buyer
- 3 years ago
Never failsthis is my go to wine. it’s a great every night Sipper. I drink it to wind down or I drink it to get drunk and watch the bachelorette. no weird aftertasteSam ?. - Verified buyer
- 3 years ago
GoodIt’s real smoothBreeda D. - Verified buyer
- 3 years ago
DecentFor the price point it’s a solid bottle of wine.Chad R. - Verified buyer
- 3 years ago
The smoothest sip out thereOnce you sip, you can’t stop sipping .Michael K. - Verified buyer