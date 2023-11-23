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Barefoot Cabernet Sauvignon 750ml Bottle

Barefoot – Cabernet Sauvignon

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California. Rich and full-bodied flavor of ripe berry and currant. 13.0% ABV

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Ratings & Reviews

Ratings overview

5.00

10 Reviews
  • 2 weeks ago
    Donovan M. - Verified buyer
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  • 4 months ago
    Johnny . - Verified buyer
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  • 5 months ago
    Donovan M. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Kim S. - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Jackie C. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Kim S. - Verified buyer
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  • 3 years ago

    Yes

    Double yes
    Jason B. - Verified buyer
  • 3 years ago

    kevin s. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Easy table wine

    Easy drinking in a pinch.
    Kasz . - Verified buyer

  • Unbelievable. Wine delivery. My life is complete.

    Unbelievable. Wine delivery. My life is complete.
    CB
    Caitlin B.