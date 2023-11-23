Barefoot – Cabernet Sauvignon
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California. Rich and full-bodied flavor of ripe berry and currant. 13.0% ABV
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Ratings & Reviews
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5.00
10 Reviews
- 2 weeks agoDonovan M. - Verified buyer""
- 4 months agoJohnny . - Verified buyer""
- 5 months agoDonovan M. - Verified buyer""
- 10 months agoKim S. - Verified buyer""
- 11 months agoJackie C. - Verified buyer""
- 1 year agoKim S. - Verified buyer""
- 3 years ago
YesDouble yesJason B. - Verified buyer
- 3 years agokevin s. - Verified buyer
- 3 years ago
Easy table wineEasy drinking in a pinch.Kasz . - Verified buyer
Unbelievable. Wine delivery. My life is complete.Unbelievable. Wine delivery. My life is complete.CBCaitlin B.