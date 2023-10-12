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Barefoot Cabernet Sauvignon 1.5L Bottle

Barefoot – Cabernet Sauvignon

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BRONZE MEDAL, 2007 SAN FRANCISCO CHRONICLE WINE COMP. Fresh and easy, the Barefoot Cabernet drinks like a fun red; no time needed for this puppy to satisfy your palate; smooth in the finish.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.82

17 Reviews
  • 1 month ago
    Angela G. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Kim S. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Kim S. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Will S. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Leigh B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Denna T. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Johnny . - Verified buyer
  • 1 year ago
    Marina . - Verified buyer
  • 1 year ago
    Denna T. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Iván L. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Cinderella �. - Verified buyer
  • 2 years ago
    Ayana B. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Stop with these stupid questions! Okay

    Stop with these stupid questions.
    Johnny . - Verified buyer
  • 3 years ago

    Yes

    Great choice
    Sigfredo . - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great!

    Awesome!
    Melissa Q. - Verified buyer
  • 3 years ago

    It has a dry taste

    This is a perfect drink to have while do doing some work or binge watching a show.
    Sonja G. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Pretty good

    Good cheap wine for your buck.
    Bri K. - Verified buyer