Barefoot – Cabernet Sauvignon
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BRONZE MEDAL, 2007 SAN FRANCISCO CHRONICLE WINE COMP. Fresh and easy, the Barefoot Cabernet drinks like a fun red; no time needed for this puppy to satisfy your palate; smooth in the finish.
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Ratings & Reviews
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4.82
17 Reviews
- 1 month agoAngela G. - Verified buyer""
- 8 months agoKim S. - Verified buyer""
- 8 months agoKim S. - Verified buyer""
- 9 months agoWill S. - Verified buyer""
- 10 months agoLeigh B. - Verified buyer""
- 1 year agoDenna T. - Verified buyer
- 1 year agoJohnny . - Verified buyer
- 1 year agoMarina . - Verified buyer
- 1 year agoDenna T. - Verified buyer
- 1 year agoIván L. - Verified buyer
- 1 year agoCinderella �. - Verified buyer
- 2 years agoAyana B. - Verified buyer
- 2 years ago
Stop with these stupid questions! OkayStop with these stupid questions.Johnny . - Verified buyer
- 3 years ago
YesGreat choiceSigfredo . - Verified buyer
- 3 years ago
Great!Awesome!Melissa Q. - Verified buyer
- 3 years ago
It has a dry tasteThis is a perfect drink to have while do doing some work or binge watching a show.Sonja G. - Verified buyer
- 3 years ago
Pretty goodGood cheap wine for your buck.Bri K. - Verified buyer