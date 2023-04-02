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Moët and Chandon – Impérial Brut
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France. Pear and orange notes with toasted grain and sweet butter. 12% ABV
Ratings & Reviews
Ratings overview
8 months ago
Jeanne F. - Verified buyer
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10 months ago
Bolutife J. - Verified buyer
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11 months ago
John G. - Verified buyer
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1 year ago
Jeanne F. - Verified buyer
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1 year ago
Danielle A. - Verified buyer
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1 year ago
Joshua B. - Verified buyer
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1 year ago
Jeanne F. - Verified buyer
1 year ago
Lily M. - Verified buyer
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1 year ago
Jeanne F. - Verified buyer
1 year ago
Jeanne F. - Verified buyer
1 year ago
Joshua B. - Verified buyer
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1 year ago
Joshua B. - Verified buyer
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1 year ago
Jeanne F. - Verified buyer
1 year ago
Danielle A. - Verified buyer
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1 year ago
Brianna B. - Verified buyer
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1 year ago
Jeanne F. - Verified buyer
1 year ago
Hector . - Verified buyer
1 year ago
Jeanne F. - Verified buyer
1 year ago
Yum
It’s good
Megan L. - Verified buyer
1 year ago
Good
I liked it
Megan L. - Verified buyer