Crown Royal – Fine De Luxe Blended Canadian Whisky
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Unwind in luxury with a glass of Crown Royal Fine De Luxe Blended Canadian Whisky. With a silky texture and hints of oak and sweet vanilla, our 80 proof whisky provides a refined flavor that enhances any cocktail party or celebration. Matured to perfection, our deluxe whisky is the standard of excellence for Canadian whisky. Perfect for a classic old fashioned. Includes one 80 proof 750 mL bottle of Fine De Luxe Blended Canadian Whisky. Please drink responsibly.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.89
18 Reviews
- 2 weeks agoVillara C. - Verified buyer""
- 1 month agoVillara C. - Verified buyer""
- 1 month agoVillara C. - Verified buyer""
- 2 months agokimberly f. - Verified buyer""
- 3 months agoNicole F. - Verified buyer""
- 3 months agoVillara C. - Verified buyer""
- 5 months agoDustin B. - Verified buyer
- 9 months agoRich B. - Verified buyer""
- 1 year agoSam S. - Verified buyer""
- 1 year agoPaula R. - Verified buyer
- 1 year agoKate F. - Verified buyer
- 1 year agoDustin B. - Verified buyer
- 1 year agoTracy . - Verified buyer
- 2 years ago
PerfectionWhen drunk in moderation- it’s beyond enjoyable!Cristina L. - Verified buyer
- 3 years ago
Easy drinkingEasy drinking good for crown and coke, or with coke lolChris J. - Verified buyer
- 3 years ago
Damn GinaI tried the PRIDE toddy the app suggested (Crown royale grenadine and lemon juice) and was like woooooohAdaeze N. - Verified buyer
- 3 years ago
The crown that gets you downIf you want something that doesn’t taste harsh but will make you have a great time - this is the drink!AnnClair C. - Verified buyer
- 3 years ago
Really greatReally greatJazmin R. - Verified buyer