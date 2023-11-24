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Crown Royal Fine De Luxe Blended Canadian Whisky 750ml Bottle

Crown Royal – Fine De Luxe Blended Canadian Whisky

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Unwind in luxury with a glass of Crown Royal Fine De Luxe Blended Canadian Whisky. With a silky texture and hints of oak and sweet vanilla, our 80 proof whisky provides a refined flavor that enhances any cocktail party or celebration. Matured to perfection, our deluxe whisky is the standard of excellence for Canadian whisky. Perfect for a classic old fashioned. Includes one 80 proof 750 mL bottle of Fine De Luxe Blended Canadian Whisky. Please drink responsibly.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.89

18 Reviews
  • 2 weeks ago
    Villara C. - Verified buyer
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  • 1 month ago
    Villara C. - Verified buyer
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  • 1 month ago
    Villara C. - Verified buyer
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  • 2 months ago
    kimberly f. - Verified buyer
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  • 3 months ago
    Nicole F. - Verified buyer
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  • 3 months ago
    Villara C. - Verified buyer
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  • 5 months ago
    Dustin B. - Verified buyer
  • 9 months ago
    Rich B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Sam S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Paula R. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Kate F. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Dustin B. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Tracy . - Verified buyer
  • 2 years ago

    Perfection

    When drunk in moderation- it’s beyond enjoyable!
    Cristina L. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Easy drinking

    Easy drinking good for crown and coke, or with coke lol
    Chris J. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Damn Gina

    I tried the PRIDE toddy the app suggested (Crown royale grenadine and lemon juice) and was like wooooooh
    Adaeze N. - Verified buyer
  • 3 years ago

    The crown that gets you down

    If you want something that doesn’t taste harsh but will make you have a great time - this is the drink!
    AnnClair C. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Really great

    Really great
    Jazmin R. - Verified buyer