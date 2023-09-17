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Svedka Swedish Vodka 750ml Bottle

Svedka – Swedish Vodka

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SVEDKA Vodka is smooth and easy-drinking with a pure, clear taste and a crisp finish, making it the perfect choice for mixing a variety of vodka cocktails, including cosmopolitans and vodka martinis.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.96

49 Reviews
  • 2 months ago
    Leah C. - Verified buyer
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  • 6 months ago
    Jeffrey B. - Verified buyer
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  • 7 months ago
    Krystal C. - Verified buyer
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  • 8 months ago

    Good vodka

    Dissatisfied as I ordered 750 I only receive 375. I expect a refund for the difference as I was charged for the larger bottles.
    Jeffrey B. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Bruc3 O. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    emily g. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Leslie M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Leslie M. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Steven R. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Isaac A. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Isaac A. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    John O. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Jaymes Q. - Verified buyer
  • 1 year ago
    John O. - Verified buyer
  • 1 year ago
    John O. - Verified buyer
  • 1 year ago
    John O. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Mike Z. - Verified buyer
  • 1 year ago
    N M. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Kayla . - Verified buyer