Svedka – Swedish Vodka
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SVEDKA Vodka is smooth and easy-drinking with a pure, clear taste and a crisp finish, making it the perfect choice for mixing a variety of vodka cocktails, including cosmopolitans and vodka martinis.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.96
49 Reviews
- 2 months agoLeah C. - Verified buyer""
- 6 months agoJeffrey B. - Verified buyer""
- 7 months agoKrystal C. - Verified buyer""
- 8 months ago
Good vodkaDissatisfied as I ordered 750 I only receive 375. I expect a refund for the difference as I was charged for the larger bottles.Jeffrey B. - Verified buyer""
- 9 months agoBruc3 O. - Verified buyer""
- 1 year agoTraci T. - Verified buyer""
- 1 year agoemily g. - Verified buyer""
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- 1 year agoLeslie M. - Verified buyer
- 1 year agoSteven R. - Verified buyer""
- 1 year agoIsaac A. - Verified buyer""
- 1 year agoIsaac A. - Verified buyer""
- 1 year agoJohn O. - Verified buyer
- 1 year agoJaymes Q. - Verified buyer
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- 1 year agoMike Z. - Verified buyer
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- 1 year agoKayla . - Verified buyer