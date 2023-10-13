Smirnoff – No. 21 80 Proof Vodka
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Crafted with care, this expression features a smooth, clean vodka triple distilled and filtered 10 times. Neutral flavor makes it ideal for mixing into any cocktail. 40% ABV.
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4.93
107 Reviews
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