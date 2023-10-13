Deliver now
Enter a Delivery Address
Smirnoff No. 21 80 Proof Vodka 750ml Bottle

Smirnoff – No. 21 80 Proof Vodka

|

Set delivery address to see local pricing

Crafted with care, this expression features a smooth, clean vodka triple distilled and filtered 10 times. Neutral flavor makes it ideal for mixing into any cocktail. 40% ABV.

More By Smirnoff

You May Also Like

Often Bought With

Ratings & Reviews

Ratings overview

4.93

107 Reviews
  • 1 month ago
    Jenna M. - Verified buyer
    ""
  • 2 months ago
    Caitlin R. - Verified buyer
  • 3 months ago
    Stephen V. - Verified buyer
    ""
  • 3 months ago
    Mike M. - Verified buyer
    ""
  • 4 months ago
    Adele . - Verified buyer
  • 4 months ago
    Billy B. - Verified buyer
    ""
  • 4 months ago
    Czarina R. - Verified buyer
    ""
  • 5 months ago
    Anthony B. - Verified buyer
    ""
  • 5 months ago
    John T. - Verified buyer
    ""
  • 7 months ago
    Omar D. - Verified buyer
    ""
  • 7 months ago
    emily g. - Verified buyer
    ""
  • 8 months ago
    Samantha L. - Verified buyer
    ""
  • 8 months ago
    Geoffrey R. - Verified buyer
    ""
  • 8 months ago
    David . - Verified buyer
    ""
  • 9 months ago
    Justin D. - Verified buyer
    ""
  • 9 months ago
    Olga M. - Verified buyer
    ""
  • 10 months ago
    LARRY C. - Verified buyer
    ""
  • 10 months ago
    Rondell Y. - Verified buyer
    ""
  • 11 months ago
    LARRY C. - Verified buyer
    ""
  • 11 months ago
    LARRY C. - Verified buyer
    ""