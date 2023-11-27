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Smirnoff No. 21 80 Proof Vodka 1.75L Bottle

Smirnoff – No. 21 80 Proof Vodka

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A favorite in the vodka world, it brings a smooth, clean vodka triple distilled and filtered 10 times. Neutral flavor makes it ideal for mixing into any cocktail. 40% ABV.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.90

89 Reviews
  • 1 week ago
    Azriel S. - Verified buyer
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  • 2 weeks ago
    Kevin F. - Verified buyer
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  • 1 month ago
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  • 1 month ago
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  • 1 month ago
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  • 1 month ago
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