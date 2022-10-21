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Smirnoff – No. 21 80 Proof Vodka
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Crafted with care, this expression features a smooth, clean vodka triple distilled and filtered 10 times. Neutral flavor makes it ideal for mixing into any cocktail. 40% ABV.
Ratings & Reviews
Ratings overview
1 year ago
Traci T. - Verified buyer
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1 year ago
Traci T. - Verified buyer
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1 year ago
Traci T. - Verified buyer
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1 year ago
Traci T. - Verified buyer
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1 year ago
Traci T. - Verified buyer
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1 year ago
Traci T. - Verified buyer
1 year ago
Traci T. - Verified buyer
1 year ago
1 year ago
1 year ago
Kellie B. - Verified buyer
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2 years ago
Nice
It tastes good
Karnail . - Verified buyer
3 years ago
Cchhxbd
Jxndnsbs. S
Karnail . - Verified buyer