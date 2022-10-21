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Smirnoff No. 21 80 Proof Vodka 375ml Bottle

Smirnoff – No. 21 80 Proof Vodka

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Crafted with care, this expression features a smooth, clean vodka triple distilled and filtered 10 times. Neutral flavor makes it ideal for mixing into any cocktail. 40% ABV.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.92

12 Reviews
  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
  • 1 year ago
    TYLER D.
  • 1 year ago
    TYLER D.
  • 1 year ago
    Kellie B. - Verified buyer
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  • 2 years ago

    Nice

    It tastes good
    Karnail . - Verified buyer
  • 3 years ago

    Cchhxbd

    Jxndnsbs. S
    Karnail . - Verified buyer