Deliver now
Enter a Delivery Address
Smirnoff 100 Proof Vodka 750ml Bottle

Smirnoff – 100 Proof Vodka

|

Set delivery address to see local pricing

Known for its a smooth, clean vodka triple distilled and filtered 10 times. Neutral flavor makes it ideal for mixing into any cocktail. 40% ABV.

More By Smirnoff

You May Also Like

Often Bought With

Ratings & Reviews

Ratings overview

4.93

14 Reviews
  • 1 month ago
    Janielle D. - Verified buyer
    ""
  • 3 months ago
    Azriel S. - Verified buyer
    ""
  • 4 months ago
    John H. - Verified buyer
    ""
  • 7 months ago
    John H. - Verified buyer
    ""
  • 11 months ago
    Claire W. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Mariah W. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Mariah W. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Cynthia W. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    John H. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Kellie B. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Michelle M. - Verified buyer
  • 1 year ago

    Perfect

    I am diabetic and I used to love my flavored Rum drinks. Etc.. Now I drink lo carb ultra sunrise as a mix for my vodka and that’s my new go to cocktail.
    Monte A. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great a little pricey

    Great
    John O. - Verified buyer
  • 3 years ago

    When you just need a shot to help calm your nerves!

    My one sentence opinion
    Tina F. - Verified buyer