Smirnoff – 100 Proof Vodka
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Known for its a smooth, clean vodka triple distilled and filtered 10 times. Neutral flavor makes it ideal for mixing into any cocktail. 40% ABV.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.93
14 Reviews
- 1 month agoJanielle D. - Verified buyer""
- 3 months agoAzriel S. - Verified buyer""
- 4 months agoJohn H. - Verified buyer""
- 7 months agoJohn H. - Verified buyer""
- 11 months agoClaire W. - Verified buyer""
- 1 year agoMariah W. - Verified buyer
- 1 year agoMariah W. - Verified buyer
- 1 year agoCynthia W. - Verified buyer""
- 1 year agoJohn H. - Verified buyer""
- 1 year agoKellie B. - Verified buyer""
- 1 year agoMichelle M. - Verified buyer
- 1 year ago
PerfectI am diabetic and I used to love my flavored Rum drinks. Etc.. Now I drink lo carb ultra sunrise as a mix for my vodka and that’s my new go to cocktail.Monte A. - Verified buyer
- 3 years ago
Great a little priceyGreatJohn O. - Verified buyer
- 3 years ago
When you just need a shot to help calm your nerves!My one sentence opinionTina F. - Verified buyer