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Ketel One Dutch Vodka 1.75L Bottle

Ketel One – Dutch Vodka

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Known for its crisp, smooth vodka crafted from 100% wheat and distilled in copper pot stills. Clean on the palate with a fresh citrus finish. 40% ABV.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.98

51 Reviews
  • 1 month ago
    Tony P. - Verified buyer
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  • 3 months ago
    Richard B. - Verified buyer
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  • 4 months ago
    Chris . - Verified buyer
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  • 4 months ago
    Tony P. - Verified buyer
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  • 4 months ago
    Richard B. - Verified buyer
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  • 4 months ago
    Tony P. - Verified buyer
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  • 5 months ago
    Tony P. - Verified buyer
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  • 6 months ago
    Tony P. - Verified buyer
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  • 6 months ago
    Marylynne S. - Verified buyer
  • 7 months ago
    Carol R. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Tony P. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Jeff . - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Marylynne S. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Steve N. - Verified buyer
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  • 10 months ago

    Very good

    Very good
    Steve N. - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Steve N. - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Elliott K. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Rick B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Rick B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Jenny J. - Verified buyer
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