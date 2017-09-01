Ketel One – Dutch Vodka
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Known for its crisp, smooth vodka crafted from 100% wheat and distilled in copper pot stills. Clean on the palate with a fresh citrus finish. 40% ABV.
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Ratings & Reviews
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4.98
51 Reviews
- 1 month agoTony P. - Verified buyer""
- 3 months agoRichard B. - Verified buyer""
- 4 months agoChris . - Verified buyer""
- 4 months agoTony P. - Verified buyer""
- 4 months agoRichard B. - Verified buyer""
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- 10 months ago
Very goodVery goodSteve N. - Verified buyer""
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