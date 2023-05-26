Bacardi – Superior Rum
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Made in USA. Filtered through charcoal and aged in white oak. 80 Proof
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5.00
36 Reviews
- 6 months agoMary P. - Verified buyer
- 8 months agoRussell L. - Verified buyer""
- 10 months agoNate C. - Verified buyer""
- 11 months agoJillian T. - Verified buyer""
- 1 year agoHYPATIA M. - Verified buyer""
- 1 year agoHYPATIA M. - Verified buyer""
- 1 year agoHYPATIA M. - Verified buyer""
- 1 year agoFrancine W. - Verified buyer""
- 1 year agoRussell L. - Verified buyer
- 1 year agoAdam E. - Verified buyer""
- 1 year agoAdam E. - Verified buyer""
- 1 year agoDon G. - Verified buyer
- 1 year agoDon G. - Verified buyer
- 1 year agoMary P. - Verified buyer
- 1 year agoDon G. - Verified buyer
- 1 year agoDon G. - Verified buyer
- 1 year agoDon G. - Verified buyer
- 1 year agoLeah S. - Verified buyer
- 1 year agoDon G. - Verified buyer
- 1 year agoMary P. - Verified buyer