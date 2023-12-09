Bacardi – Superior Rum
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Made in USA. Filtered through charcoal and aged in white oak. 80 Proof
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4.98
52 Reviews
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