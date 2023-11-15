Bulleit – Rye Whiskey
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This rye whiskey offers high-rye bourbon or frontier whiskey known for bold spice and oak flavors. Smooth finish and ideal in an Old Fashioned. 45% ABV.
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Ratings & Reviews
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4.71
35 Reviews
- 3 weeks agoAsh H. - Verified buyer""
- 2 months agoBen S. - Verified buyer""
- 3 months agoBen S. - Verified buyer""
- 4 months agoBen S. - Verified buyer""
- 5 months agoBen S. - Verified buyer""
- 5 months agoBen S. - Verified buyer""
- 5 months agoBen S. - Verified buyer""
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