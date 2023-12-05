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Evan Williams Bourbon 750ml Bottle

Evan Williams – Bourbon

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Rounded, balanced entrance. Suddenly, the briefest burst of exuberant fruit (tangerine again), followed by a green grassy note at midpalate. This becomes very peppery on the finish, albeit with an aftertaste of oaky richness. It persists all through the mouth and between the teeth with an off-bitter, lingering steely flavor.

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4.89

47 Reviews
  • 4 days ago
    Kimberly G. - Verified buyer
  • 3 weeks ago
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  • 9 months ago
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  • 1 year ago
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  • 1 year ago
    Kimberly G. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Kimberly G. - Verified buyer
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