Bulleit – Frontier Whiskey
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Expect a profile of high-rye bourbon or frontier whiskey known for bold spice and oak flavors. Smooth finish and ideal in an Old Fashioned. 45% ABV.
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Ratings & Reviews
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4.92
87 Reviews
- 1 week agoJuanito O. - Verified buyer""
- 1 month agoAnthony . - Verified buyer""
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