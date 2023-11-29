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Bulleit Frontier Whiskey 750ml Bottle

Bulleit – Frontier Whiskey

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Expect a profile of high-rye bourbon or frontier whiskey known for bold spice and oak flavors. Smooth finish and ideal in an Old Fashioned. 45% ABV.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.92

87 Reviews
  • 1 week ago
    Juanito O. - Verified buyer
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  • 1 month ago
    Anthony . - Verified buyer
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  • 2 months ago
    Anthony F. - Verified buyer
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  • 2 months ago
    L P. - Verified buyer
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  • 2 months ago
    John . - Verified buyer
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  • 3 months ago
    Anthony F. - Verified buyer
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  • 4 months ago
    Anthony F. - Verified buyer
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  • 5 months ago
    TRACIE T. - Verified buyer
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  • 6 months ago
    Tom B. - Verified buyer
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  • 6 months ago
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    Jaymes Q. - Verified buyer
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    James S. - Verified buyer
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  • 8 months ago
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  • 9 months ago
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  • 10 months ago
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    Melissa W. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Melissa W. - Verified buyer
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