Deliver now
Enter a Delivery Address
Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon 750ml Bottle

Buffalo Trace – Kentucky Straight Bourbon

|

Set delivery address to see local pricing

Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey is made from the finest corn, rye and barley malt, and ages in new oak barrels for years in century old warehouses at the most award-winning distillery in the world.

More By Buffalo Trace

You May Also Like

Often Bought With

Ratings & Reviews

Ratings overview

4.93

29 Reviews
  • 1 day ago
    Jason S. - Verified buyer
    ""
  • 9 months ago
    Matthew D. - Verified buyer
    ""
  • 10 months ago
    Matthew D. - Verified buyer
    ""
  • 10 months ago
    John T. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Nathan F. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Nathan F. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Cole B. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    David B. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Dave Y. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago

    Smoooooth is smooth

    Verrry smoooooth,…I like!
    Herbert D. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Jennifer B. - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Matthew C. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Joe O. - Verified buyer
  • 2 years ago

    My go to at home whiskey

    This is my a couple times a week go-to
    Catlin P. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Great

    Great
    Ben W. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Smooth bourbon

    Very good bourbon, might be my favorite
    Jared Z. - Verified buyer
  • 3 years ago

    G

    T
    Ben T. - Verified buyer
  • 3 years ago

    8

    Great
    Jeffrey T. - Verified buyer
  • 3 years ago

    I never received it.

    I ordered it but it never arrived. I love the whiskey. I’ve been keeping it on hand for years now.
    Patrick G. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Nice taste

    My friends enjoyed this bottle and said it had a nice bite.
    Paradise K. - Verified buyer