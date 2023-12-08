Buffalo Trace – Kentucky Straight Bourbon
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Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey is made from the finest corn, rye and barley malt, and ages in new oak barrels for years in century old warehouses at the most award-winning distillery in the world.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.93
29 Reviews
- 1 day agoJason S. - Verified buyer""
- 9 months agoMatthew D. - Verified buyer""
- 10 months agoMatthew D. - Verified buyer""
- 10 months agoJohn T. - Verified buyer""
- 1 year agoNathan F. - Verified buyer""
- 1 year agoNathan F. - Verified buyer""
- 1 year agoCole B. - Verified buyer""
- 1 year agoDavid B. - Verified buyer
- 1 year agoDave Y. - Verified buyer""
- 1 year ago
Smoooooth is smoothVerrry smoooooth,…I like!Herbert D. - Verified buyer""
- 1 year agoJennifer B. - Verified buyer""
- 1 year agoMatthew C. - Verified buyer
- 1 year agoJoe O. - Verified buyer
- 2 years ago
My go to at home whiskeyThis is my a couple times a week go-toCatlin P. - Verified buyer
- 2 years ago
GreatGreatBen W. - Verified buyer
- 2 years ago
Smooth bourbonVery good bourbon, might be my favoriteJared Z. - Verified buyer
- 3 years ago
GTBen T. - Verified buyer
- 3 years ago
8GreatJeffrey T. - Verified buyer
- 3 years ago
I never received it.I ordered it but it never arrived. I love the whiskey. I’ve been keeping it on hand for years now.Patrick G. - Verified buyer
- 3 years ago
Nice tasteMy friends enjoyed this bottle and said it had a nice bite.Paradise K. - Verified buyer