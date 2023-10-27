Skyy – Vodka
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San Francisco in every drop, SKYY Vodka is made with water enriched with local Pacific minerals from the San Francisco Bay, quadruple distilled, then filtered through California limestone for a clean, fresh taste and subtle minerality designed to add character to your cocktail experience.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.95
56 Reviews
- 1 month agoJenna T. - Verified buyer""
- 1 month agoToyia G. - Verified buyer""
- 1 month ago
It works fine.It works fine.Andrew B. - Verified buyer""
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- 8 months agoKristen . - Verified buyer""
- 8 months ago
Within a hour delivery 👍🏻Very nice driver.Carol R. - Verified buyer""
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