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Skyy Vodka 1.75L Bottle

Skyy – Vodka

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San Francisco in every drop, SKYY Vodka is made with water enriched with local Pacific minerals from the San Francisco Bay, quadruple distilled, then filtered through California limestone for a clean, fresh taste and subtle minerality designed to add character to your cocktail experience.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

5.00

40 Reviews
  • 4 months ago
    Guillermo M. - Verified buyer
  • 5 months ago
    Guillermo M. - Verified buyer
  • 7 months ago
    Julie H. - Verified buyer
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  • 7 months ago
    Julie H. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Herbert H. - Verified buyer
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  • 9 months ago
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    Jillian T. - Verified buyer
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    Jillian T. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Jillian T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
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