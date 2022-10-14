Seagram's – Extra Smooth Vodka
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Extra smooth premium vodka distilled from American grain through a five column process.
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Ratings & Reviews
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4.87
15 Reviews
- 1 year agoTraci T. - Verified buyer""
- 1 year agoJavier N. - Verified buyer""
- 1 year agoJavier N. - Verified buyer
- 1 year agoJoel M. - Verified buyer""
- 1 year agoThomas W. - Verified buyer
- 1 year agoJavier N. - Verified buyer
- 1 year agoJavier N. - Verified buyer
- 1 year agoJavier N. - Verified buyer
- 1 year agoJavier N. - Verified buyer
- 1 year ago
GreatGood with Coca ColaJavier N. - Verified buyer
- 1 year agoShani H. - Verified buyer
- 2 years agoKurt . - Verified buyer
- 2 years agoQ’shaun H. - Verified buyer
- 3 years ago
It gets the job doneGreat for mixed drinks or shotsDylan C. - Verified buyer
- 3 years ago
Quick service and order is always correct.Always arrives before expected!Kelly M. - Verified buyer