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Seagram's Extra Smooth Vodka 750ml Bottle

Seagram's – Extra Smooth Vodka

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Extra smooth premium vodka distilled from American grain through a five column process.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.87

15 Reviews
  • 1 year ago
    Traci T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Javier N. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Javier N. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Joel M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Thomas W. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Javier N. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Javier N. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Javier N. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Javier N. - Verified buyer
  • 1 year ago

    Great

    Good with Coca Cola
    Javier N. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Shani H. - Verified buyer
  • 2 years ago
    Kurt . - Verified buyer
  • 2 years ago
    Q’shaun H. - Verified buyer
  • 3 years ago

    It gets the job done

    Great for mixed drinks or shots
    Dylan C. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Quick service and order is always correct.

    Always arrives before expected!
    Kelly M. - Verified buyer