New Amsterdam – Peach Vodka
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New Amsterdam® Peach offers notes of succulent peach flavor, and is rounded out with orange blossom and a touch of vanilla to create a complex and pleasant fruit profile. Its soft, refreshing mouthfeel leads to a smooth, clean finish.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.86
14 Reviews
- 1 month agoLeahla N. - Verified buyer
- 2 months agoLeahla N. - Verified buyer
- 2 months agoLeahla N. - Verified buyer
- 2 months agoLeahla N. - Verified buyer
- 3 months agoLeahla N. - Verified buyer
- 8 months agoLeahla N. - Verified buyer""
- 10 months agoLeahla N. - Verified buyer""
- 1 year agoLeahla N. - Verified buyer""
- 1 year agoLeahla N. - Verified buyer""
- 1 year agoLeahla N. - Verified buyer""
- 1 year agoLeahla N. - Verified buyer
- 3 years ago
Smooth and peachyNot too strong but tastes awesomeJanette N. - Verified buyer
- 3 years ago
Good priceKarla H. - Verified buyer
- 3 years ago
GoodYesAmelia U. - Verified buyer