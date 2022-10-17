Belvedere – Polish Vodka
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Product of Poland. Premium, charcoal-distilled and blended with Artisan well water. 80 Proof
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Ratings & Reviews
Ratings overview
5.00
17 Reviews
- 1 year agoElizabeth C. - Verified buyer""
- 1 year ago
Smooth with a pleasant bite. Best served very cold!Keep in freezer. Very delightful.Elizabeth C. - Verified buyer""
- 1 year agoBret T. - Verified buyer""
- 1 year agoBret T. - Verified buyer""
- 1 year agoCorey T. - Verified buyer""
- 1 year agoJohn V. - Verified buyer""
- 1 year agoKenneth F. - Verified buyer""
- 1 year agoBret T. - Verified buyer
- 1 year agoBret T. - Verified buyer
- 1 year ago
Best vodka to wake up without a hangover. Well, depends of you mix it with sweet mixers.It’s best when it’s frozen.Antonio P. - Verified buyer
- 1 year agoGabi S. - Verified buyer
- 1 year agoCorey T. - Verified buyer
- 2 years ago
It was great!It was great!Ray L. - Verified buyer
- 3 years ago
Perfect for last minute...Really expensiveAngella K. - Verified buyer
- 3 years ago
Great vodkaVery smoothDillon D. - Verified buyer
- 3 years ago
YayYayBret T. - Verified buyer
- 3 years ago
The bestMy favorite vodkaFaith H. - Verified buyer