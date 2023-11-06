Absolut – Vodka
|
Set delivery address to see local pricing
Product of Sweden. Distilled from grain grown in southern Sweden. 80 Proof.
You May Also Like
Often Bought With
Ratings & Reviews
Ratings overview
4.77
22 Reviews
- 1 month agoEugene P. - Verified buyer""
- 1 month agoToyia G. - Verified buyer""
- 4 months agoPaul P. - Verified buyer""
- 7 months agoKenneth F. - Verified buyer""
- 9 months agoEstela S. - Verified buyer""
- 1 year agoBambi G. - Verified buyer
- 1 year agoKathleen . - Verified buyer
- 1 year agoPhilip B. - Verified buyer""
- 1 year agoChristopher . - Verified buyer
- 1 year agoChristopher . - Verified buyer
- 1 year agoChristopher . - Verified buyer
- 1 year agoKathleen . - Verified buyer
- 1 year agoKathleen . - Verified buyer
- 1 year agoMonica B. - Verified buyer
- 1 year agoEydie M. - Verified buyer
- 3 years ago
Can’t go wrong with absolutAlways a safe pickJesus . - Verified buyer
- 3 years ago
Great ValueGreat quality for a great priceMelvin S. - Verified buyer
- 3 years ago
GoodGoodBo R. - Verified buyer
- 3 years ago
Good to mixGood mixing vodkaWilliam K. - Verified buyer
- 3 years ago
ThanksThanksYanina Z. - Verified buyer