Absolut – Vodka
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Product of Sweden. Distilled from grain grown in southern Sweden. 80 Proof.
Ratings & Reviews
Ratings overview
5.00
14 Reviews
- 7 months agoGil S. - Verified buyer""
- 8 months agoTiffany W. - Verified buyer""
- 1 year agoBambi W. - Verified buyer""
- 1 year agoTyree . - Verified buyer""
- 1 year agoTyree . - Verified buyer""
- 1 year ago
SmoothBuy it. Great for Bloody Marie’sBambi G. - Verified buyer
- 1 year agoJustin T. - Verified buyer
- 1 year agoAna R. - Verified buyer
- 2 years ago
Love thisSmoothPassion . - Verified buyer
- 3 years ago
Just how I like itNeed a strong kick @ timesLeslie M. - Verified buyer
- 3 years ago
Good Vodka!Good and quick service!Josephine . - Verified buyer
- 3 years ago
It’s a big bottle of vodka:)Shanae M. - Verified buyer
Delivery in 20 Mins! Awesome Great personality and explained the entire program As This was my first saucy experience. Well done!!!!!Delivery in 20 Mins! Awesome Great personality and explained the entire program As This was my first saucy experience. Well done!!!!!RKRick K.
Everytime I've ordered from Saucey has been great.Everytime I've ordered from Saucey has been great.TRTodd R.