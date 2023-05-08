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Absolut Vodka 1.75L Bottle

Absolut – Vodka

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Product of Sweden. Distilled from grain grown in southern Sweden. 80 Proof.

Ratings & Reviews

Ratings overview

5.00

14 Reviews
  • 7 months ago
    Gil S. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Tiffany W. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Bambi W. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Tyree . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Tyree . - Verified buyer
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  • 1 year ago

    Smooth

    Buy it. Great for Bloody Marie’s
    Bambi G. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Justin T. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Ana R. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Love this

    Smooth
    Passion . - Verified buyer
  • 3 years ago

    Just how I like it

    Need a strong kick @ times
    Leslie M. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Good Vodka!

    Good and quick service!
    Josephine . - Verified buyer
  • 3 years ago

    It’s a big bottle of vodka

    :)
    Shanae M. - Verified buyer

  • Delivery in 20 Mins! Awesome Great personality and explained the entire program As This was my first saucy experience. Well done!!!!!

    Delivery in 20 Mins! Awesome Great personality and explained the entire program As This was my first saucy experience. Well done!!!!!
    RK
    Rick K.

  • Everytime I've ordered from Saucey has been great.

    Everytime I've ordered from Saucey has been great.
    TR
    Todd R.