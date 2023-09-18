Hennessy – VS Cognac
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Reserved for Very Special occasions, Hennessy V.S. has an intense fruity character with full-bodied flavors and notes of oak, almonds, and fresh grapes. Enjoy it neat, on the rocks, or with a mixer. Why be basic when you can be VS?
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.95
57 Reviews
- 2 months agoVanmany B. - Verified buyer""
- 3 months agotracy T. - Verified buyer""
- 7 months agoJoselyn A. - Verified buyer""
- 8 months agoSantiago r. - Verified buyer""
- 9 months ago
NoneNoneMarguerite W. - Verified buyer""
- 9 months ago
It smoothedIt a good drinktracy T. - Verified buyer""
- 9 months agoJanelle D. - Verified buyer""
- 9 months agoQiana D. - Verified buyer""
- 9 months agoSam Y. - Verified buyer""
- 10 months agoCamilia . - Verified buyer""
- 1 year ago
SmoothI just do that’s my opinion I drink cognac and this brand has always been a runner upDante D. - Verified buyer""
- 1 year agoDante D. - Verified buyer""
- 1 year agoChris W. - Verified buyer""
- 1 year ago
FyeWill get you rightGregory S. - Verified buyer
- 1 year agoTatianna . - Verified buyer""
- 1 year agoMonica T. - Verified buyer
- 1 year ago
It’s Hennnnny!!It’s Hennnnny!!Ryan J. - Verified buyer
- 1 year agoKevin A. - Verified buyer
- 1 year ago
I always love hennessy my favorite drinkListen if i had to choose this i would every time my wedding theme one day when i get married will be Hennything is PossibleAshleigh . - Verified buyer
- 1 year agoMike B. - Verified buyer