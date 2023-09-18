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Hennessy VS Cognac 750ml Bottle

Hennessy – VS Cognac

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Reserved for Very Special occasions, Hennessy V.S. has an intense fruity character with full-bodied flavors and notes of oak, almonds, and fresh grapes. Enjoy it neat, on the rocks, or with a mixer. Why be basic when you can be VS?

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.95

57 Reviews
  • 2 months ago
    Vanmany B. - Verified buyer
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  • 3 months ago
    tracy T. - Verified buyer
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  • 7 months ago
    Joselyn A. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Santiago r. - Verified buyer
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  • 9 months ago

    None

    None
    Marguerite W. - Verified buyer
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  • 9 months ago

    It smoothed

    It a good drink
    tracy T. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Janelle D. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Qiana D. - Verified buyer
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  • 9 months ago
    Sam Y. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Camilia . - Verified buyer
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  • 1 year ago

    Smooth

    I just do that’s my opinion I drink cognac and this brand has always been a runner up
    Dante D. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Dante D. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Chris W. - Verified buyer
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  • 1 year ago

    Fye

    Will get you right
    Gregory S. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Tatianna . - Verified buyer
    ""
  • 1 year ago
    Monica T. - Verified buyer
  • 1 year ago

    It’s Hennnnny!!

    It’s Hennnnny!!
    Ryan J. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Kevin A. - Verified buyer
  • 1 year ago

    I always love hennessy my favorite drink

    Listen if i had to choose this i would every time my wedding theme one day when i get married will be Hennything is Possible
    Ashleigh . - Verified buyer
  • 1 year ago
    Mike B. - Verified buyer