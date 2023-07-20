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E and J VS Brandy 750ml Bottle

E and J – VS Brandy

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The OG in our lineup. E&J VS entered the brandy scene back in 1975 and has been a fan favorite ever since. With refreshing hints of apple, toasted oak and vanilla, VS is perfect for sipping straight or mixing up.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.94

17 Reviews
  • 4 months ago
    Iris H. - Verified buyer
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  • 6 months ago
    Iris H. - Verified buyer
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  • 6 months ago
    Iris H. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Iris H. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Villara C. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Iris H. - Verified buyer
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  • 10 months ago
    Juan G. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Anthony S. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Anonymous - Verified buyer
  • 1 year ago
    Anonymous - Verified buyer
  • 1 year ago
    DeLesia . - Verified buyer
  • 1 year ago
    Guerlyne . - Verified buyer
  • 1 year ago
    Guerlyne . - Verified buyer
  • 2 years ago

    I like it!!

    It’s good with coke or pineapple juice.
    Latasha V. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Smooth good with coke

    Smooth good with coke
    Cassin . - Verified buyer
  • 3 years ago

    I like it with coke

    It was fast and easy .. no Complaints
    Street S. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Smooth

    It’s like another Hennessy
    Mimi L. - Verified buyer