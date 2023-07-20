E and J – VS Brandy
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The OG in our lineup. E&J VS entered the brandy scene back in 1975 and has been a fan favorite ever since. With refreshing hints of apple, toasted oak and vanilla, VS is perfect for sipping straight or mixing up.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.94
17 Reviews
- 4 months agoIris H. - Verified buyer""
- 6 months agoIris H. - Verified buyer""
- 6 months agoIris H. - Verified buyer""
- 8 months agoIris H. - Verified buyer""
- 8 months agoVillara C. - Verified buyer""
- 8 months agoIris H. - Verified buyer""
- 10 months agoJuan G. - Verified buyer""
- 1 year agoAnthony S. - Verified buyer""
- 1 year agoAnonymous - Verified buyer
- 1 year agoAnonymous - Verified buyer
- 1 year agoDeLesia . - Verified buyer
- 1 year agoGuerlyne . - Verified buyer
- 1 year agoGuerlyne . - Verified buyer
- 2 years ago
I like it!!It’s good with coke or pineapple juice.Latasha V. - Verified buyer
- 2 years ago
Smooth good with cokeSmooth good with cokeCassin . - Verified buyer
- 3 years ago
I like it with cokeIt was fast and easy .. no ComplaintsStreet S. - Verified buyer
- 3 years ago
SmoothIt’s like another HennessyMimi L. - Verified buyer