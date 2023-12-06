Jameson – Irish Whiskey
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Jameson Irish was first officially distilled in 1820 by John Jameson, who is basically the Chuck Norris of Ireland. He single-handed saved his distillery from a fire. He protected his whisky from a runaway train. He even punched a giant squid in the face. And it was all worth it. Jameson has a light floral fragrance with notes of spicy wood. It's equally spicy to the taste but well complimented with hints of nuts and vanilla.
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4.96
180 Reviews
- 3 days agoChristina G. - Verified buyer""
- 1 week agoSimone A. - Verified buyer""
- 3 months agoJames L. - Verified buyer""
- 4 months agoSimone A. - Verified buyer""
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