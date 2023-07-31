Tanqueray – London Dry Gin
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Known for its a juniper-forward profile and dry, crisp finish. Perfect for martinis or G&Ts. 47.3% ABV.
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Ratings & Reviews
Ratings overview
4.91
11 Reviews
- 4 months agoDavid . - Verified buyer""
- 5 months agoAmber . - Verified buyer""
- 7 months ago
Great flavor and can mix with anything…or nothing.HappyAmber . - Verified buyer""
- 1 year agoAmy H. - Verified buyer
- 1 year agoLisa T. - Verified buyer
- 2 years ago
Dry and deliciousGo to gin for all your favorite cocktailsJeffrey P. - Verified buyer
- 3 years ago
Best gin I’ve ever had.Not only does it taste pretty damn good. It’s also strong as hell.Don G. - Verified buyer
- 3 years ago
Perfect gin and tonicWell rounded dry gin, great for basics like a gin and tonicGreg K. - Verified buyer
- 3 years ago
Very helpfulSo you can stay at home...Eric S. - Verified buyer
- 3 years ago
Great gin go-toIt’s gin. It’s delicious. Enjoy. Get some limes and ginger ale with itWalt G. - Verified buyer
- 3 years ago
YesYesNavdeep S. - Verified buyer