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Tanqueray London Dry Gin 750ml Bottle

Tanqueray – London Dry Gin

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Known for its a juniper-forward profile and dry, crisp finish. Perfect for martinis or G&Ts. 47.3% ABV.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.91

11 Reviews
  • 4 months ago
    David . - Verified buyer
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  • 5 months ago
    Amber . - Verified buyer
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  • 7 months ago

    Great flavor and can mix with anything…or nothing.

    Happy
    Amber . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Amy H. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Lisa T. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Dry and delicious

    Go to gin for all your favorite cocktails
    Jeffrey P. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Best gin I’ve ever had.

    Not only does it taste pretty damn good. It’s also strong as hell.
    Don G. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Perfect gin and tonic

    Well rounded dry gin, great for basics like a gin and tonic
    Greg K. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Very helpful

    So you can stay at home...
    Eric S. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great gin go-to

    It’s gin. It’s delicious. Enjoy. Get some limes and ginger ale with it
    Walt G. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Yes

    Yes
    Navdeep S. - Verified buyer