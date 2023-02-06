Sauza – Blanco Tequila
|
Set delivery address to see local pricing
Product of Mexico. Fiery and peppery with a little spice. 80 Proof
You May Also Like
Often Bought With
Ratings & Reviews
Ratings overview
4.83
12 Reviews
- 10 months agoAnn A. - Verified buyer""
- 1 year agoFernando J. - Verified buyer""
- 1 year agoTahijia M. - Verified buyer
- 1 year agoDominique R. - Verified buyer
- 1 year agoTahijia M. - Verified buyer
- 1 year agoStephan K. - Verified buyer
- 1 year agoStephan K. - Verified buyer
- 1 year agoDominique R. - Verified buyer
- 3 years ago
Good tequilaSmoothJose R. - Verified buyer
- 3 years ago
Smooth.Smooth and cheaper in price! Can’t beat itMartin K. - Verified buyer
- 3 years ago
DrunkDriver was cool as fuck. Way to go man. You continued our party and we love you for it. Whoo hoo!Benny L. - Verified buyer
- 3 years ago
GoodGoodMichael N. - Verified buyer