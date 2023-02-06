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Sauza Blanco Tequila 750ml Bottle

Sauza – Blanco Tequila

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Product of Mexico. Fiery and peppery with a little spice. 80 Proof

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.83

12 Reviews
  • 10 months ago
    Ann A. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Fernando J. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Tahijia M. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Dominique R. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Tahijia M. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Stephan K. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Stephan K. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Dominique R. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Good tequila

    Smooth
    Jose R. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Smooth.

    Smooth and cheaper in price! Can’t beat it
    Martin K. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Drunk

    Driver was cool as fuck. Way to go man. You continued our party and we love you for it. Whoo hoo!
    Benny L. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Good

    Good
    Michael N. - Verified buyer