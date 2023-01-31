Patrón – Silver Tequila
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The perfect white spirit made from the finest Weber Blue Agave.
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Ratings & Reviews
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4.97
31 Reviews
- 10 months agoGrace H. - Verified buyer""
- 11 months agoÁngel M. - Verified buyer""
- 1 year agoTimothy . - Verified buyer""
- 1 year ago
👍?? bombChristal A. - Verified buyer""
- 1 year agoCassandra . - Verified buyer""
- 1 year agoCassandra . - Verified buyer""
- 1 year agoVell G. - Verified buyer""
- 1 year agoEugene P. - Verified buyer""
- 1 year agoAshley . - Verified buyer""
- 1 year ago
Smooth tasteI drink over lots of ice and squeeze a tangerine and lime.Joy T. - Verified buyer
- 1 year agoSimone . - Verified buyer
- 1 year agoHolly T. - Verified buyer""
- 1 year agoAnobia S. - Verified buyer
- 2 years agoCameron L. - Verified buyer
- 2 years ago
Oldie but goodieOldie but goodieShanice W. - Verified buyer
- 2 years ago
Very smoothVery smoothGermine A. - Verified buyer
- 2 years ago
The gift that gives backGot it for a friend who was having a bad day... now WE are having a good day!!!Nefia M. - Verified buyer
- 2 years ago
GreatIts tequilaSmillie R. - Verified buyer
- 2 years ago
MNoVICTOR G. - Verified buyer
- 3 years ago
TruthThe truthOscar V. - Verified buyer