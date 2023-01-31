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Patrón Silver Tequila 750ml Bottle

Patrón – Silver Tequila

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The perfect white spirit made from the finest Weber Blue Agave.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.97

31 Reviews
  • 10 months ago
    Grace H. - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Ángel M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Timothy . - Verified buyer
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  • 1 year ago

    👍

    ?? bomb
    Christal A. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Cassandra . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Cassandra . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Vell G. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Eugene P. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Ashley . - Verified buyer
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  • 1 year ago

    Smooth taste

    I drink over lots of ice and squeeze a tangerine and lime.
    Joy T. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Simone . - Verified buyer
  • 1 year ago
    Holly T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Anobia S. - Verified buyer
  • 2 years ago
    Cameron L. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Oldie but goodie

    Oldie but goodie
    Shanice W. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Very smooth

    Very smooth
    Germine A. - Verified buyer
  • 2 years ago

    The gift that gives back

    Got it for a friend who was having a bad day... now WE are having a good day!!!
    Nefia M. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Great

    Its tequila
    Smillie R. - Verified buyer
  • 2 years ago

    M

    No
    VICTOR G. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Truth

    The truth
    Oscar V. - Verified buyer