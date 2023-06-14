Jose Cuervo – Especial Silver Tequila
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Clean, clear and colorless with notes and aromas of agave. Fresh and clean with a warm, smooth finish. 80 Proof.
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Ratings & Reviews
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4.97
29 Reviews
- 5 months agoAlex . - Verified buyer""
- 7 months agoErik L. - Verified buyer""
- 8 months agoAlex . - Verified buyer""
- 11 months agoDzmitry . - Verified buyer""
- 11 months agoDzmitry . - Verified buyer""
- 1 year agoFernando J. - Verified buyer""
- 1 year agoAlantae H. - Verified buyer""
- 1 year agoFernando J. - Verified buyer""
- 1 year agoLaTrice M. - Verified buyer""
- 1 year agoChasity E. - Verified buyer""
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- 1 year agoSeleta P. - Verified buyer
- 1 year agoRigoberto H. - Verified buyer
- 1 year agoStephanie R. - Verified buyer
- 1 year agoSvetlana . - Verified buyer
- 2 years ago
I love it!So smooth and I love to mix it with any summer slushy drink.Dawn F. - Verified buyer
- 3 years ago
GreatVery goodKristina L. - Verified buyer
- 3 years ago
HappyIt makes me feel amazing!Heather D. - Verified buyer
- 3 years ago
Great tequilaThumbs up!Julie S. - Verified buyer
- 3 years ago
Yup.Yup yup.David T. - Verified buyer