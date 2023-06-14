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Jose Cuervo Especial Silver Tequila 750ml Bottle

Jose Cuervo – Especial Silver Tequila

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Clean, clear and colorless with notes and aromas of agave. Fresh and clean with a warm, smooth finish. 80 Proof.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.97

29 Reviews
  • 5 months ago
    Alex . - Verified buyer
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  • 7 months ago
    Erik L. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Alex . - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Dzmitry . - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Dzmitry . - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Fernando J. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Alantae H. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Fernando J. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    LaTrice M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Chasity E. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Regina B. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Seleta P. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Rigoberto H. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Stephanie R. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Svetlana . - Verified buyer
  • 2 years ago

    I love it!

    So smooth and I love to mix it with any summer slushy drink.
    Dawn F. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great

    Very good
    Kristina L. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Happy

    It makes me feel amazing!
    Heather D. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great tequila

    Thumbs up!
    Julie S. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Yup.

    Yup yup.
    David T. - Verified buyer