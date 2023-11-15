Casamigos – Blanco Tequila
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This blanco / silver tequila offers clean, smooth blanco tequila with hints of citrus and vanilla. Ideal for sipping or cocktails. 40% ABV.
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Ratings & Reviews
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4.91
57 Reviews
- 3 weeks agoBrittany C. - Verified buyer""
- 2 months ago
NiceNiceGregory S. - Verified buyer""
- 4 months agoJordan W. - Verified buyer""
- 5 months agoMark C. - Verified buyer""
- 7 months agoMark C. - Verified buyer""
- 8 months agoBrittany C. - Verified buyer""
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- 1 year agoJazzeque L. - Verified buyer""
- 1 year agoHope R. - Verified buyer
- 1 year agoJannette B. - Verified buyer""
- 1 year ago
Great serviceIt was great took one sip and was on the moonKyle H. - Verified buyer""
- 1 year ago
Very smooth.My favorite Casamigo drink, after the AnejoKhadijah E. - Verified buyer""
- 1 year agoNatasha L. - Verified buyer""