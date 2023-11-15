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Casamigos Blanco Tequila 750ml Bottle

Casamigos – Blanco Tequila

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This blanco / silver tequila offers clean, smooth blanco tequila with hints of citrus and vanilla. Ideal for sipping or cocktails. 40% ABV.

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Ratings & Reviews

Ratings overview

4.91

57 Reviews
  • 3 weeks ago
    Brittany C. - Verified buyer
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  • 2 months ago

    Nice

    Nice
    Gregory S. - Verified buyer
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  • 4 months ago
    Jordan W. - Verified buyer
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  • 5 months ago
    Mark C. - Verified buyer
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  • 7 months ago
    Mark C. - Verified buyer
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  • 8 months ago
    Brittany C. - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Teresa H. - Verified buyer
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  • 11 months ago
    Omar E. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Kari M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Wei M. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Janielle D. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Omar E. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Maribel J. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Tom k. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Jazzeque L. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Hope R. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Jannette B. - Verified buyer
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  • 1 year ago

    Great service

    It was great took one sip and was on the moon
    Kyle H. - Verified buyer
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  • 1 year ago

    Very smooth.

    My favorite Casamigo drink, after the Anejo
    Khadijah E. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Natasha L. - Verified buyer
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