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1800 Silver Tequila 750ml Bottle

1800 – Silver Tequila

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Product of Mexico. 100% blue agave and double-distilled. 80 Proof

Ratings & Reviews

Ratings overview

5.00

16 Reviews
  • 1 year ago
    Geneice T. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Sarah B. - Verified buyer
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  • 1 year ago
    Regina B. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Regina B. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Regina B. - Verified buyer
  • 1 year ago
    Maurie S. - Verified buyer
  • 2 years ago
    Maurie S. - Verified buyer
  • 2 years ago

    Smooth

    Smooth
    Nicole . - Verified buyer
  • 2 years ago

    Old faithful

    Old faithful
    Erick F. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great

    Just a smooth drink
    Danee j. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Loved it

    I was lit
    Naima G. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Great

    Smackin
    Conor M. - Verified buyer
  • 3 years ago

    It’s a good tequila at a moderate price.

    It’s a good spirit which never disappoints with no hangover!
    Joe . - Verified buyer
  • 3 years ago

    Tasty

    Tasty
    Kyle A. - Verified buyer
  • 3 years ago

    Good

    Very good
    Jonathan T. - Verified buyer
  • 3 years ago

    SMOOTH

    Made the best margarita
    April N. - Verified buyer