1800 – Silver Tequila
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Product of Mexico. 100% blue agave and double-distilled. 80 Proof
Ratings & Reviews
Ratings overview
5.00
16 Reviews
- 1 year agoGeneice T. - Verified buyer""
- 1 year agoSarah B. - Verified buyer""
- 1 year agoRegina B. - Verified buyer
- 1 year agoRegina B. - Verified buyer
- 1 year agoRegina B. - Verified buyer
- 1 year agoMaurie S. - Verified buyer
- 2 years agoMaurie S. - Verified buyer
- 2 years ago
SmoothSmoothNicole . - Verified buyer
- 2 years ago
Old faithfulOld faithfulErick F. - Verified buyer
- 3 years ago
GreatJust a smooth drinkDanee j. - Verified buyer
- 3 years ago
Loved itI was litNaima G. - Verified buyer
- 3 years ago
GreatSmackinConor M. - Verified buyer
- 3 years ago
It’s a good tequila at a moderate price.It’s a good spirit which never disappoints with no hangover!Joe . - Verified buyer
- 3 years ago
TastyTastyKyle A. - Verified buyer
- 3 years ago
GoodVery goodJonathan T. - Verified buyer
- 3 years ago
SMOOTHMade the best margaritaApril N. - Verified buyer