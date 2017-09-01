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Ruffles – Original
1 oz
From
$1.55
2.625 oz
From
$2.89
2.5 oz
From
$2.99
9 oz
From
$3.19
25.125 oz
From
$3.47
8.5 oz
From
$4.79
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Classic Ruffles thick ridged potato chips.
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