Vape Delivery in New Jersey

Common Questions
What are Saucey's delivery hours in New Jersey?
Saucey delivers in New Jersey between the hours of 9:30a-11:00p, though hours may vary slightly depending on your location. Users can also order schedule orders for a later date, up to 7 days in advance.
Is vape delivery legal in New Jersey?
Yes, vape delivery is legal in New Jersey and throughout the state of New Jersey. Just make sure you have your driver’s license or another valid ID at the time of delivery.
Are flavored vapes available in New Jersey?
Yes. Flavored vape products are still available online in New Jersey.
How fast can Saucey deliver in New Jersey?
Saucey can be at your door in as little as 30 minutes, with most orders completing in under an hour. Timing may vary based on your location.